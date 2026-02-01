Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3094012
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

Union Budget 2026 Income Tax: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਨੌਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 01, 2026, 01:15 PM IST

Trending Photos

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

Union Budget 2026 Income Tax: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਨੌਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ (ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਕੋਡ) ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2025 ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਮਾਲੀਆ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ITR ਰਿਵਾਈਜ਼ (ਸੋਧ) ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਰਿਟਰਨ ਸੋਧਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਫਾਈਲਿੰਗ ਡੈੱਡਲਾਈਨ: ITR-1 ਅਤੇ ITR-2 ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ 'ਤੇ TCS ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 2% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 5% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਸੀ)।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 'ਫਾਰੇਨ ਐਸੇਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ' ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
TDS ਨਿਯਮ: ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ (Non-residents) ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ 'ਤੇ TDS ਲੱਗੇਗਾ।
ਜੁਰਮਾਨਾ: ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ (Income Misreporting) 'ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 100% ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧੇਗੀ।
 

TAGS

Union Budget 2026 Income TaxIncome Tax changes Budget 2026punjabi news

Trending news

Union Budget 2026 Income Tax
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
kapurthala road accident
ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ 15 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
Budget 2026 Content Creator Labs
15,000 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ 500 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ Content Creator Labs ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
Budget 2026 Agriculture
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਵੱਧ ਰੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
Budget 2026 on MSME
Budget 2026: MSME ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਗਤੀ
Union Budget 2026
Union Budget 2026: ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ; ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਲਾਜ
New Excise Duty
1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ
Gold-Silver price today
Gold-Silver Price: ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
union budget date 2026
Union Budget 2026 Live: ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ?
Navjot Kaur sidhu
PM Modi ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸ