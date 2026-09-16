/UPI New Rules: ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਚਾਰਜ? ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

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UPI Rules Change 2026: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Google Pay, PhonePe, Paytm, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ UPI ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। NPCI ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਸਤ ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ UPI ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ P2M ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ UPI ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ MDR ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
NPCI ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਯਮਤ P2M UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ MDR ₹300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ₹3,000 ਦਾ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ MDR ₹12 ਹੋਵੇਗਾ। ₹50,000 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ, ਇਹ ₹200 ਹੋਵੇਗਾ। ₹1 ਲੱਖ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ, MDR ₹400 ਹੋਵੇਗਾ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ, ਪਰ ₹300 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, MDR ₹300 ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੀ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਇਸ MDR ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ₹5,000 ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ MDR ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਇਹ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ UPI QR ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MDR ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
NPCI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੁੱਲ P2M ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੋਟੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ।
ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ
ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ MDR ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਵਰਗੇ ਮਨੋਨੀਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ₹5 ਦਾ ਫਲੈਟ MDR ਲੱਗੇਗਾ।
ਯਾਨੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਨੀ ₹40 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹5 ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ MDR ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
UPI ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
NPCI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ MDR ਢਾਂਚਾ UPI ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ, UPI ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2,451 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹29.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਪੂਰਾ ਨਿਯਮ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ
₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ P2M UPI ਭੁਗਤਾਨ: ਕੋਈ MDR ਨਹੀਂ।
₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਮ P2M ਭੁਗਤਾਨ: 0.4% MDR, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300।
₹75,000 ਜਾਂ ਵੱਧ: MDR ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300।
P2P (ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ) ਭੁਗਤਾਨ: ਕੋਈ MDR ਨਹੀਂ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ UPI QR ਰਸੀਦਾਂ ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਹਨ: ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ MDR ਤੋਂ ਛੋਟ।
ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ₹5 ਫਲੈਟ MDR।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ UPI ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਚਾਰਜਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ MDR ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।