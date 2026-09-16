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UPI New Rules: ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਚਾਰਜ? ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

UPI New Rules 2026: 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਪਾਰੀ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 0.4% MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਸਦਾ ਗਾਹਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 16, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 02:52 PM IST
UPI New Rules: ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਚਾਰਜ? ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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