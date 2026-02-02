Valentine’s Day ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Apple ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ! iPhone 17 'ਤੇ MacBook 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟ, ਗਿਫਟ ​​ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ

Valentine’s Day 2026: ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ ਸੇਲ ਵਿੱਚ, ਐਪਲ ਨੇ ਆਈਫੋਨ 17, ਮੈਕਬੁੱਕ ਏਅਰ, ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ, ਆਈਪੈਡ, ਏਅਰਪੌਡਸ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਾਚ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਆਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ।
Valentine’s Day Sale: ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼, ਮੈਕਬੁੱਕ ਏਅਰ, ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ, ਆਈਪੈਡ, ਏਅਰਪੌਡਸ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਾਚ ਵਰਗੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਐਪਲ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਚੋਣਵੇਂ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
MacBook Air 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ
ਨਵਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ MacBook Air M4 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ₹10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 13-ਇੰਚ ਵੇਰੀਐਂਟ, ਜੋ ₹99,900 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ₹89,900 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਚੈੱਕਆਉਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ICICI, Axis, ਅਤੇ American Express ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
MacBook Pro ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ
Apple ਨੇ MacBook Pro ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 14-ਇੰਚ MacBook Pro, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ₹169,900 ਸੀ, ਹੁਣ ₹159,900 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 16-ਇੰਚ MacBook Pro (M4 ਪ੍ਰੋ ਚਿੱਪ) ਦੀ ਕੀਮਤ ₹249,900 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹239,900 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਔਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੌਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ
Apple ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਸਤੇ ਸੌਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। Vijay Sales MacBook Air M4 ਦੇ ਬੇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ₹89,990 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ICICI ਅਤੇ Axis ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 84,990 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੈਸ਼ਬੈਕ
ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ₹5,000 ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ 17, ਜਿਸਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ₹82,900 ਸੀ, ਹੁਣ ₹77,900 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਫੋਨ 16 ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 16 ਪਲੱਸ 'ਤੇ ₹4,000 ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Apple Watch ਅਤੇ AirPods 'ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ
ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਵਾਚ ਸੀਰੀਜ਼ 11 'ਤੇ ₹4,000 ਤੱਕ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਾਚ SE 3 'ਤੇ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏਅਰਪੌਡਸ ਪ੍ਰੋ (ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ) ਅਤੇ ਏਅਰਪੌਡਸ 4 'ਤੇ ₹1,000 ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਹੈ।
iPad ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ
ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ ਸੇਲ ਆਈਪੈਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਈਪੈਡ ਏਅਰ 11-ਇੰਚ ਅਤੇ 13-ਇੰਚ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ₹4,000 ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ ਮਿਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ₹3,000 ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।