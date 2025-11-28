Advertisement
Gold Leasing: ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਕਰੋ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਗੋਲਡ ਲੀਜਿੰਗ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 08:15 AM IST 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 08:15 AM IST
Gold Leasing: ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਕਰੋ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਗੋਲਡ ਲੀਜਿੰਗ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

Gold Leasing: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੋਲਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ,ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੋਟੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੋਨਾ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਗੋਲਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2% ਤੋਂ 7% ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਨਕਦ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਬੇਕਾਰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਫ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਗੋਲਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਉਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੋਨਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ
ਜੇਕਰ ਲੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਰੰਤ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

