ਕੀ ਹੈ Tax Holiday? 2047 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

Budget 2026: ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2047 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
Budget 2026 Tax Holiday: ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਆਇਤ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬਜਟ 2026: ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047" ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਹਾਲੀਡੇ ਕੀ ਹੈ?
ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਵਧੀ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ:
-ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ
-ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ
-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ
-ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
2047 ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ -
-ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
-ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਰੀਸੈਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
-ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ -
-ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਹੈ
-ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
-ਏਡਬਲਯੂਐਸ, ਗੂਗਲ ਕਲਾਉਡ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਜ਼ੁਰ ਅਤੇ ਓਰੇਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
-ਲੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
-ਬਿਜਲੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
-ਭਾਰਤ ਏਆਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਿਯਮ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ-
-ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ, ਆਈ.ਟੀ.-ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੇ.ਪੀ.ਓ., ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ।
-ਆਈ.ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਮਾਰਜਿਨ 15.5% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀਮਾ ₹300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।