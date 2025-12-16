8th Pay Commission: ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ Arrear? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ

8th Pay Commission: 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Trending Photos
8th Pay Commission: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। "ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਇਸ ਵਿੱਚ 3-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਈਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ToR) 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 3-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ 2027 ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ 2028 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਏਰੀਅਰ ?
7ਵਾਂ ਸੀਪੀਸੀ: ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਏਰੀਅਰ
6ਵਾਂ ਸੀਪੀਸੀ: ਅਗਸਤ 2008 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; 1 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਤੋਂ ਏਰੀਅਰ
5ਵਾਂ ਸੀਪੀਸੀ: 1994 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; 1997 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ)
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ (HRA) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ₹76,500 (ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.0 ਮੰਨ ਕੇ)
ਮੌਜੂਦਾ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ (DA ਅਤੇ HRA ਦੇ ਨਾਲ): ₹1,43,820
8ਵੀਂ CPC ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ₹1,94,310
HRA ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਿਕ ਏਰੀਅਰ: ₹32,131