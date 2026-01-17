Advertisement
ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਬੰਦ; ਚੈਕ ਕਰੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ

Bank Holiday Today News: ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 17, 2026, 07:46 AM IST

Bank Holiday Today News: ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਆਪਣੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਹਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ; ਕੁਝ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹਨ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਉਝਾਵਰ ਤਿਰੁਨਲ ਤਿਉਹਾਰ
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ "ਉਝਾਵਰ ਤਿਰੁਨਾਲ" ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ?
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 17 ਜਨਵਰੀ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ:

17 ਜਨਵਰੀ (ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ): ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਉਝਾਵਰ ਤਿਰੁਨਾਲ' ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

23 ਜਨਵਰੀ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ): ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਪੂਜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

26 ਜਨਵਰੀ (ਸੋਮਵਾਰ): ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

