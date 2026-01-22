Advertisement
ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

MP Govt Pension Scheme: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 22, 2026, 11:29 AM IST

MP Pension Yojana: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਵੋਸ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਗੂ 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਪਾਹਜ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ, ਜਾਂ ਭਰਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ NPS ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ UPS ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

