ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ? Baba Vanga ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ

Baba Vanga on gold prediction: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਨੇ ਕਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Baba Vanga: ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, 11 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਾਲਕਨਜ਼ ਦਾ ਨੋਸਟ੍ਰਾਡੇਮਸ
ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਬਾਲਕਨਜ਼ ਦਾ ਨੋਸਟ੍ਰਾਡੇਮਸ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1911 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 11 ਅਗਸਤ, 1996 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਵਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ $338 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ GDP ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੇਕਰ ਫਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਸਪਾਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ $4,800 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਗ ਸਰਾਫਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ $95.87 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।
MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ₹151,575 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ₹150,565 ਸਨ। MCX ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ₹3,22,566 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ₹3,23,672 ਸਨ। ਚਾਂਦੀ ਅੱਜ ₹3,34,840 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।