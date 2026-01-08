ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਲੇਵੇਂ? ਜਾਣੋ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

Trending Photos
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ SBI ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਲੇਵੇਂ?
ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 255 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ SBI ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 255 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ SBI ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ
ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UBI) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BOI) ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ NPA ਘਟਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਲੇਵਾਂ?
ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਬੈਂਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ?
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2017 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਛੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਐਨਪੀਏ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ?
ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਮ੍ਹਾਂ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਅਤੇ IFSC ਕੋਡ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।