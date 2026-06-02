30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ! ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ

PNG LPG Connection Rules: ਸਰਕਾਰ ਨੇ LPG ਅਤੇ PNG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ LPG ਅਤੇ PNG ਦੋਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ, LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰੰਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗੈਸ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣੋ।
New LPG Rule: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਪੀਐਨਜੀ) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਗਰਮ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਦੋਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ LPG ਅਤੇ PNG
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ 'ਤੇ LPG ਅਤੇ PNG ਦੋਵੇਂ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ PNG ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ PNG 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
PNG ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਨਵਾਂ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੈਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਾਊਚਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ
ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਾਊਚਰ (ਟੀਵੀ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ PNG ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LPG ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ PNG ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ LPG ਸੇਵਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ PNG ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਂ ਗੈਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। LPG ਅਤੇ PNG ਦੋਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।