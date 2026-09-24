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WION ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ WION Luxe ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੁਰੂ

Zee Media: WION ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, Zee Media ਦੇ CEO Raktim Das ਨੇ WION World Conferences ਅਤੇ WION Luxe ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਣੋ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 24, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 09:52 AM IST
WION ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ WION Luxe ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੁਰੂ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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