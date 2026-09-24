WION ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ WION Luxe ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੁਰੂ

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WION: ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ WION ਨੇ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰਕਤੀਮ ਦਾਸ ਨੇ WION ਵਰਲਡ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ WION Luxe ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ WION ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗਲੋਬਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
WION World Conferences ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
WION ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਰੱਖਿਆ, ਕੂਟਨੀਤੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸਥਿਰਤਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਰਕਤਿਮ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ WION ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, WION ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਲੰਬੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਫ਼ਰ
ਇਹ ਪਹਿਲ WION ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। WION ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਮੇਲਨ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਬਾਂਡ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। WION ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਭਾਰਤ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਵੋਸ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਮਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
WION Luxe ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ
WION ਨੇ ਇਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ WION Luxe ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਆਧੁਨਿਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਥਾਨਾਂ, ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। WION ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾਏਗੀ।
WION ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਐਲਾਨ, WION ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਟੀਵੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।