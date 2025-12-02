Women Property Rights: ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ

Women Property Rights: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਯਾਨੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਨੀ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਸੀਅਤ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਮਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।