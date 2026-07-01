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Z ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਬੁੰਡੇਸਲੀਗਾ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ Digital Rights ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ

Bundesliga India Rights: 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬੁੰਡੇਸਲੀਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਸਿਰਫ਼ Zee5 ’ਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ Unite8 Sports ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 01, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:13 PM IST
Z ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਬੁੰਡੇਸਲੀਗਾ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ Digital Rights ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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