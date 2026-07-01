/Z ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਬੁੰਡੇਸਲੀਗਾ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ Digital Rights ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ

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Bundesliga India Rights: ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ Zee Entertainment Enterprises Ltd. (Z) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਰਮਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਬੁੰਡੇਸਲੀਗਾ (Bundesliga) ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬੁੰਡੇਸਲੀਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਸਿਰਫ਼ Zee5 ’ਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ Unite8 Sports ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਸੌਦਾ FIFA ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘Z’ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪੋਰਟਸ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Zee5 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ Z
Unite8 Sports ਦੇ ਚੀਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਫਸਰ ਭਵੇਸ਼ ਜਨਾਵਲੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੰਡੇਸਲੀਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਰੀ ਕੇਨ, ਜਮਾਲ ਮੁਸਿਆਲਾ, ਮਾਈਕਲ ਓਲੀਸੇ, ਜੋਸ਼ੁਆ ਕਿਮਿਚ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘Z’ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘Z x Bundesliga Football Week’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲਿਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬੁੰਡੇਸਲੀਗਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਹਿਮ ਬਾਜ਼ਾਰ
Bundesliga Media ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਪੀਅਰ ਨਾਊਬਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੁੰਡੇਸਲੀਗਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘Z’ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਬੁੰਡੇਸਲੀਗਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੁੰਡੇਸਲੀਗਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 15% ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ
‘Z’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ Zee5 ’ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ Zee5 ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
ਬੁੰਡੇਸਲੀਗਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਕਲੱਬ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਨ ਇਨਗੇਜਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁੰਡੇਸਲੀਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
‘Z’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗਲੋਬਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਜਰਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟਸ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।