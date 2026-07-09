/FIFA World Cup 2026 ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Z ਦੀ 95% ਵਿਗਿਆਪਨ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬੁੱਕ, 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੁੜੇ

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FIFA World Cup Knockout Stage: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ Content & Technology ਕੰਪਨੀ Zee Entertainment Enterprises Ltd ਨੇ FIFA World Cup 2026 ਦੌਰਾਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ (Knockout Stage) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee5 ਅਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਗਿਆਪਨ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਅਤੇ Z ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣੇ ਭਾਈਵਾਲ
FIFA World Cup 2026 ਦੌਰਾਨ 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ Z ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Automotive, Technology, Beverages, FMCG, Healthcare, Sportswear & Lifestyle, Fashion, E-commerce, Financial Services, Travel & Hospitality, Real Estate, Paints, Oil & Energy ਅਤੇ Education ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ 'ਚ 10 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹20-25 ਲੱਖ
ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ FIFA World Cup 2026 ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 10 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਦਰ ₹20 ਤੋਂ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Sandeep Mehrotra ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
Zee Entertainment Enterprises Ltd. ਦੇ Chief Operating Officer – Advertisement Revenue, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FIFA World Cup 2026 ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਪਨ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ Z ਨੇ ਲਾਈਵ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Zee5 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Zee5 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। Advanced Targeting, Connected TV, Digital Platforms, Social Media ਅਤੇ On-Ground Activations ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ Cross-Platform Solutions ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
FIFA World Cup 2026 ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ Interactive Contests, Viewer Activations ਅਤੇ Fan Engagement Campaigns ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
Bundesliga ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FIFA World Cup 2026 ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ Sports Portfolio ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Bundesliga ਅਤੇ International Cricket ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।