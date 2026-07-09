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FIFA World Cup 2026 ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Z ਦੀ 95% ਵਿਗਿਆਪਨ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬੁੱਕ, 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੁੜੇ

FIFA World Cup Knockout Stage: ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਅਤੇ Z ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 09, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:59 PM IST
FIFA World Cup 2026 ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Z ਦੀ 95% ਵਿਗਿਆਪਨ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬੁੱਕ, 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੁੜੇ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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