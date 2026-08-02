'Z' ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ESOP ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

राज्य चुनें
Z shareholders approve ESOP: ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ('Z') ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਧਾਰਨ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ (EGM) ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਮੂਹ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, 'Z' ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 'Truly Yours' ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ ਯੋਜਨਾ (ESOP) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਮੂਹ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ₹126 ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 24,94,85,563 ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ₹3,143.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਵਧ ਕੇ 23.79% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਮੂਹ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ₹126 ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 24,94,85,563 ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ₹3,143.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ 23.79% ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
'Truly Yours' ESOP ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 'Truly Yours' ESOP ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹1 ਦੇ ਫੇਸ ਵੈਲਯੂ ਵਾਲੇ 37,422,835 ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਦੇਸ਼: ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਂ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ. ਗੋਪਾਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ESOP ਯੋਜਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
“ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।”