/Zee Entertainment ਨੇ ਕੀਤੇ 34 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ

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Zee Entertainment Enterprises: ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਜ਼ੈੱਡ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 34 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਨੇ ਬਦਲਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੱਕ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੱਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਰਣਨੀਤੀ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ-ਫਾਰਮ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਡਰਾਮਾ ਵਰਗੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਓਮਨੀ-ਚੈਨਲ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Punit Goenka ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸੀ
ਕੰਪਨੀ ਦੀ 34ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ, ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਸਿਰਜਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਜ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।