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Zee Entertainment ਨੇ ਕੀਤੇ 34 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ

ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ 34ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ OTT, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਖੇਡਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ-ਫਾਰਮ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Oct 01, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 05:25 PM IST
Zee Entertainment ਨੇ ਕੀਤੇ 34 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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