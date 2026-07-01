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Zee Entertainment ਨੇ ਸੁਦੀਪ ਨਾਗਪੁਰਕਰ ਨੂੰ Chief Sales Officer ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ

ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਨਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (ZEEL) ਨੇ ਸੁਦੀਪ ਨਾਗਪੁਰਕਰ ਨੂੰ Chief Sales Officer – Social Platforms, Creator Economy & Partnerships ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗ

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 01, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:29 PM IST
Zee Entertainment ਨੇ ਸੁਦੀਪ ਨਾਗਪੁਰਕਰ ਨੂੰ Chief Sales Officer ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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