Zee Entertainment ਨੇ ਸੁਦੀਪ ਨਾਗਪੁਰਕਰ ਨੂੰ Chief Sales Officer ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ

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Sudeep Nagpurkar: ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਨਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (ZEEL) ਨੇ ਸੁਦੀਪ ਨਾਗਪੁਰਕਰ ਨੂੰ Chief Sales Officer – Social Platforms, Creator Economy & Partnerships ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ Chief Operating Officer – Advertisement Revenue ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ Attention Economy ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਕੰਟੈਂਟ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮੋਨਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੁਦੀਪ ਨਾਗਪੁਰਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਾਂ, ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਮੋਨਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰੋਤ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ Chief Operating Officer – Advertisement Revenue ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਦੀਪ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਨਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸੁਦੀਪ ਨਾਗਪੁਰਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸੁਦੀਪ ਨਾਗਪੁਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਇਕਾਨੋਮੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੋਨਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।
16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ
ਸੁਦੀਪ ਨਾਗਪੁਰਕਰ ਕੋਲ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ Consumer Technology, B2B SaaS, Retail ਅਤੇ FMCG ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ Google India ਵਿੱਚ Head of Industry – FMCG ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ National Instruments (Emerson) ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਇਕਾਨੋਮੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਨਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।