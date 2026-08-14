Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Business PHH
  • /SAT ਤੋਂ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਸੇਬੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਰੋਕ; ₹3,143 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

SAT ਤੋਂ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਸੇਬੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ; ₹3,143 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

Zee Entertainment News: ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ SAT ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। SEBI ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ Market Ban ’ਤੇ Interim Stay ਨਾਲ ₹3,143.5 ਕਰੋੜ ਦੇ Fund Raise ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 14, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:58 PM IST
SAT ਤੋਂ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਸੇਬੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ; ₹3,143 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
SAT ਤੋਂ Zee Entertainment ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ₹3,143 ਕਰੋੜ Fund Raise ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼
2
3
4
5