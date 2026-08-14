SAT ਤੋਂ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਸੇਬੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ; ₹3,143 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

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Zee Entertainment News: ₹3,143 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (SAT) ਨੇ SEBI ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ₹3,143.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ SEBI ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
₹3,143 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ (EGM) ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹3,143.5 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ, ਸਨਬ੍ਰਾਈਟ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਰੰਟ ₹126 ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 24.95 ਕਰੋੜ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ 'ਤੇ, ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 24% ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ SAT ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
SEBI ਦਾ ਆਦੇਸ਼ EGM ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ
ਸਮਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ EGM ਰੱਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। SEBI ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਸੈਟ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਕਦਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਤ 9:04 ਵਜੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੁਕਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਜ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਬੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਟ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਖੁਦ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਸੈਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ: ਜੇਕਰ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇਗਾ? ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
ਸੈਟ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਰਕ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SAT ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਜ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ੀ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ
ਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ SAT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ₹3,143 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ SEBI ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ SAT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ
ਤਰਜੀਹੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਨੇ ਸੈਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਰਾਹਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਬੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਗੁਆਇਆ ਸਮਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ?
ਸੇਬੀ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
31 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਨਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ₹1.48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
SAT ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ₹3,143.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਵਾਰੰਟ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕੰਪਨੀ ਲਈ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।