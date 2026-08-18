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ZMCL ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਕੀ? CEO ਰਕਤਿਮ ਦਾਸ ਨੇ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ Roadmap

Zee Media CEO Raktim Das: Zee Media ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, Revenue 21% ਵਧ ਕੇ ₹191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। CEO ਰਕਤਿਮ ਦਾਸ ਨੇ Digital, AI, WION ਅਤੇ Zee Bharat ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 18, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:24 PM IST
ZMCL ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਕੀ? CEO ਰਕਤਿਮ ਦਾਸ ਨੇ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ Roadmap

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ZMCL ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਕੀ? CEO ਰਕਤਿਮ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ Roadmap
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