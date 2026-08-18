/ZMCL ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਕੀ? CEO ਰਕਤਿਮ ਦਾਸ ਨੇ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ Roadmap

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Zee Media CEO Raktim Das: ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO, Raktim ਦਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 20% (ਤਿਮਾਹੀ) ਵਧ ਕੇ ₹191 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ (EBITDA) ₹11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ₹16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਾਰਜਿਨ ਲਗਭਗ 8.5% ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਘਾਟਾ ₹26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ₹12 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ: ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸਨ?
ZMCL ਦੇ ਸੀਈਓ ਰਕਤਿਮ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਮਾਹੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 21% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ EBITDA ਪੱਧਰ 'ਤੇ 74% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ:
ਪਰਿਵਰਤਨ (ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ): ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਮਨੀ-ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਟੀਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਟੱਚਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਿੰਨਤਾ: ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ARPU (ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਔਸਤ ਆਮਦਨ) ਅਤੇ ਗਾਹਕੀ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
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21% ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਕੀ ਸਨ?
ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰਦ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਦਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਕਤਿਮ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਕ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਸਾਡੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹਨ:
ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ: ਅਸੀਂ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
WION ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: WION ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਖੇਤਰੀ ਚੈਨਲ: ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। 'ਜ਼ੀ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 'ਜ਼ੀ ਭਾਰਤ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਪਹਿਲਾ, ਡਿਜੀਟਲ-ਮੂਲ, 24/7 ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਯੂਥ ਕਲਚਰ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ 30% ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ 70% ਗੈਰ-ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਮੱਗਰੀ (ਨੌਜਵਾਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹੈ?
ਅਸੀਂ AI ਰਾਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੂਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ "ਡਿਜੀਟਲ ਦਿਮਾਗ" (ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਗੋਦਾਮ) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗਾ।
ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਈਓ ਰਕਤਿਮ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ?
ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼, ਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਡਬਲਯੂਆਈਓਐਨ, ਜ਼ੀ ਭਾਰਤ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ 'ਡਿਜੀਟਲ ਬ੍ਰੇਨ' ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)