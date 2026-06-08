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ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ; ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

Zirakpur Sewage Overflow Protest News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਭਬਾਤ ਰੋਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 08, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:46 AM IST
ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ; ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ; ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
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