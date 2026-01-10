Mansa News: 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

Advertisement
Mansa  News: ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ ਸਿਟੀਜਨ ਹੋਮ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 02:32 PM IST

Mansa  News: ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ ਸਿਟੀਜਨ ਹੋਮ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲੋੜੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਵਜਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ ਸਿਟੀਜਨ ਹੋਮ 70 ਬੈਡਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ 10 ਤੋਂ 15 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਲੋੜੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜਮੀਆ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਹੜੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਵ ਜਨਮੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।

