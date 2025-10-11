ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ

Harjot Singh Bains: ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
Trending Photos
Faridkot News: ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈੰਸ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਚ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਸਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੇਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁਲ ਜਹਾਨ ਤੱਕ ਪੋਹਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੀਖ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ।
1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਸਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਵਾਇਆ ਜੰਮੂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੁੰਦੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੂਗਾ।
ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਊਗਾ ਵਾਇਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਟਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਫਗਵਾੜਾ ਬੰਗੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲਾਚੌਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਵਾਇਆ ਬਠਿੰਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪਟਿਆਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲੇ ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਊਗਾ ।
ਚਾਰੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 22 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 23, 24, 25 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੱਲੀ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਲਈ ਸੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ਚ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮੋਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ,ਉਨਾ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।