ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ

Trending Photos
Inderpreet Parry Murder Case News: ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: “ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਓ… ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇਗਾ।”
ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਟਹਿਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।(ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ)
ਇਹ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਰੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।