ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਫਾਈਰਿੰਗ, 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਫ਼ਿਰੌਤੀ

Punjabi singer Canada Firing News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਇਕ ਨੂੰ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 27, 2026, 02:57 PM IST

Punjabi singer Canada Firing News: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਇਕ ਨੂੰ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਹੇਅ–ਰੈੱਡਸਟੋਨ ਕਾਮਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੈਡਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ Calgary Police ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

