Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3117214
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 296 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂਅ

Canada deportation news: ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗਦਾਰੀ, ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰੋਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਜਬਰ-ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 21, 2026, 07:30 AM IST

Trending Photos

ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 296 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂਅ

Canada deportation news: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਂਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਅਲੱਗਾਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 296 ਸੰਦੇਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਣ ਵਿੱਚ 32 ਆਰੋਪੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਮੂਵਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ Sidhu Moosewala ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ Goldy Brar ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗਦਾਰੀ, ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰੋਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਜਬਰ-ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਰ ‘ਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Lawrence Bishnoi ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਆਰਪਣ (ਐਕਸਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨ) ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਆਰੋਪੀ ਸ਼ਰਣ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਲੱਗਾਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਘੋਸ਼ਿਤ 296 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਤ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਸੁਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

TAGS

Canada deportation news296 gangsters deport listpunjabi news

Trending news

harjot singh bains
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚ ਉੱਨਤ AI ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 21 ਫਰਵਰੀ 2026
Ravneet Singh Bittu
ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਰ
Shiromani Akali Dal
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
Manual Challans Chandigarh
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂਅਲ ਚਲਾਨ
Punjab desilting NGT order
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ NGT ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
Machhiwara News
ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਚੜ੍ਹਾ'ਤਾ ਨਵਾਂ ਚੰਨ; 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਫ਼ਰਾਰ
VK Janjua Corruption Case
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਉਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਕੇਸ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Minister Sanjeev Arora
ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸਪਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
dharamshala news
धर्मशाला के 100 साल पुराने बॉयज स्कूल को मर्ज करने पर विवाद, अभिभावकों का विरोध