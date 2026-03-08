ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ PR ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ!

Canada PR 2026: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਜ਼ਿਡੈਂਸੀ (PR) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਜ਼ਿਡੈਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀਲੀਨਾ ਮੇਟਲੇਗੇ ਡਾਇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ PR ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ PR ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ TR ਟੂ PR ਪਾਥਵੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੇਜ਼ਿਡੈਂਟਸ ਯਾਨੀ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਫੀਲਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ PR ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IELTS, ਪੁਲਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਚੈਕ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ECA ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਪੇਸਲਿਪ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।