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ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Amritsar News: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 26 ਸਾਲਾ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 29, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:13 PM IST
ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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