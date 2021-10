ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

There is an alarming rise in dengue cases in Punjab. Punjab govt must understand gravity of the situation and take urgent measures immediately to control this outbreak. With festival season around the corner cases might further worsen. https://t.co/wBZCIYwwQG — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) October 31, 2021