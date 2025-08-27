Hoshiarpur News: ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਰ; YouTuber ਰਾਣਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ਬਚਾਈ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ
Hoshiarpur News: ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਰ; YouTuber ਰਾਣਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ਬਚਾਈ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ

Hoshiarpur News: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਘੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 09:28 AM IST

Hoshiarpur News: ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਰ; YouTuber ਰਾਣਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ਬਚਾਈ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ

Hoshiarpur News: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਘੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੰਡੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਰਘੋਵਾਲ ਤੋਂ ਬਿਸੋਚੱਕ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਇਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਖੱਡ (ਚੋਅ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਪਿੰਡ ਦੁਲਮੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀ। ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਯੂਟਿਊਬਰ ਰਾਣਾ ਰਮਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਰਮਗੜ੍ਹੀਆ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਣਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਾਘੋਵਾਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚ ਵੀ ਹੈ।

