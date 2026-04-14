Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 14, 2026, 09:53 AM IST

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ; ਮੌਤ

Mohali Accident News: ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਸ-1 ਖੋਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ ਘਰ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਬੱਚੀ ਉਤੇ ਕਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ।

 

