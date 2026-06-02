ਜਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਕਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ; ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬੱਚੀ ਸੀ ਸਵਾਰ

Jagraon Accident News: ਜਗਰਾਓਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇਅ ਉਤੇ ਪਿੰਡ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਉਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਗਈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jun 02, 2026, 12:08 PM IST

ਜਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਕਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ; ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬੱਚੀ ਸੀ ਸਵਾਰ

Jagraon Accident News: ਜਗਰਾਓਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇਅ ਉਤੇ ਪਿੰਡ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਉਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਆਈ ਨੀਂਦ ਦੀ ਝਪਕੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਨੇੜੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਖ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਉੱਧਰ, ਚੌਕੀ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

