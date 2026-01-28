ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਮੂੰਹ-ਬੋਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਚੀ

Khanna News: ਖੰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਆਸ਼ੂ ਵਿਜਨ (ਦੇਵ ਕਲੈਕਸ਼ਨ) ਦੇ ਘਰ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆਸ਼ੂ ਵਿਜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੂੰਹ-ਬੋਲੇ ਭਰਾ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਲਾਡੀ ਨੇ ਰਚੀ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਲਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਖੰਨਾ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੌਤੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।
25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਸ਼ੂ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੱਸਦਿਆਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਆਸ਼ੂ ਵਿਜਨ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਧਮਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਸ਼ੂ ਵਿਜਨ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਬੋਲਾ ਭਰਾ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਲਾਡੀ ਨਿਕਲਿਆ।
ਅਮਿਤ ਲਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਖੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਆਸ਼ੂ ਵਿਜਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਸ਼ੂ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ।
ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਲਾਨ
ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਿਤ ਲਾਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਕੀ ਵਾਟਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਵਿਕ्की ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਮਕੀ ਅਸਲੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫੈਲਾਈ ਦਹਿਸ਼ਤ
ਜਦੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰੌਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 19 ਜਨਵਰੀ ਤੜਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੂ ਵਿਜਨ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ
ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਲਾਡੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿੱਕੀ ਵਾਟਸ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।