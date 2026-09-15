/5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਸਕੂਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ

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Gurdaspur School Beer Case(ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ): ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ
ਐਚਆਰਏ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨਉ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਐਚਆਰਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।