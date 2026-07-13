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43 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ; ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ

Faridkot Farmers Case : ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਕੀ ਡਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੋਘੇ ਤੋੜ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਸੁੱਖਣਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨੌ ਦੇ 43 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 13, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:42 AM IST
43 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ; ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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