Shutrana News: ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ 11 ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

Shutrana News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਪੰਚ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਥਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੜਕਣ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਮਥਲੀ ਚੌਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਚਿਚੜਵਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਚਰਨ ਉਰਫ਼ ਕਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੈਥਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਵਾ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਚਿੱਚੜ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਚਰਨ ਨੇ ਗੁਹਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਰਾਮਥਲੀ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰਚਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬਜਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜਕਾਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਉਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ।
ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਚਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਂਗਾ?” ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿਓ।” ਇਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਰਾਡ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਉਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਹਲਾ ਕੁਲਦੀਪ ਬੇਨੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।