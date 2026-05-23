Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3226672
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਣ ਉਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

Batala MC Election: ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 23, 2026, 02:17 PM IST

Trending Photos

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਣ ਉਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

Batala MC Election: ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Batala MC ElectionBatala Municipal Corporation electionsAlcohol served near Guru Granth Sahib

Trending news

Batala MC Election
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਣ ਉਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
West Bengal Accused Arrested
ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ
Sanjeev Arora Jail Meeting
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ
Derabassi Attack News
'ਆਪ' ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਦੋ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ
CLU scam
ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਐਲਯੂ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Punjabi Singer Murder Case
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
Nalagarh accident
सलोगड़ा में बड़ा सड़क हादसा, पैराफिट तोड़ दूसरी सड़क पर पलटी बस; चालक समेत 2 घायल
Petrol Diesel Price Hike
10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
Fazilka Accident
ਸਾਬਕਾ MLA ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
amritsar clash news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੰਨੂ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਝਗੜਾ; ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ