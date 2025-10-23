Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2972761
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ

DIG Harcharan Singh Bhullar News: ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 23, 2025, 07:45 PM IST

Trending Photos

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ

DIG Harcharan Singh Bhullar News: ਪੰਜਾਬ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖ਼ਬਰ: ਸੀਬੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, 11 ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ

Add Zee News as a Preferred Source

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਏਜੰਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ 21 ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਬਾੜ ਡੀਲਰ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਰਾ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਦੋਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਡੀਆਈਜੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਹਨ।

ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ?

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 40 ਸਥਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੇਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਛਾਈਆਂ ਮੈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਗਿਣਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।

5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਰੋਲੈਕਸ ਅਤੇ ਰਾਡੋ ਘੜੀਆਂ

ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 2.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਰੋਲੈਕਸ ਅਤੇ ਰਾਡੋ ਘੜੀਆਂ, 50 ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।

 ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 108 ਬੋਤਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਕੀਮਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ - ਡੀਆਈਜੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ?" ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਸਮੇਤ, ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

TAGS

CBI raidsDIG Harcharan Bhullarpunjabi news

Trending news

CBI raids
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ
fazilka news
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਬੱਸ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ; ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
Water supply issue Punjab
ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿਧਾਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਟੈਂਕੀ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
amritsar news
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 1 ਕਾਬੂ
Ind Vs Aus
17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ !
Power bank regulations
ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ! ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
Kullu News
दिवाली पर भी ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हुई जारी, सरकार के खिलाफ फूटा रोष
CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Harjot Bains
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ
naresh chauhan
मुख्यमंत्री को ‘कार्टून’ कहने पर सुधीर शर्मा पर नरेश चौहान का पलटवार