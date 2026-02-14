12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CBSE ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ

CBSE Class 12 Results 2026: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸੰਯਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ, 12ਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
CBSE Class 12 Results 2026: ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CBSE) ਦੇ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। CBSE ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸੰਯਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ, 12ਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੈਨੂਅਲ ਹੋਵੇਗਾ
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਅੰਕ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਕ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹੱਥੀਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀਆਂ 12ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਹਨ।