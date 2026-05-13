ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

Central Agency Raid Punjab: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ।
ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਰੋੜਾ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
