Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3019854
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

SYL Issue: ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ; ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

SYL Issue: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 27, 2025, 11:11 AM IST

Trending Photos

SYL Issue: ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ; ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

SYL Issue: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਲੋਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ–ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਹਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ SYL ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 122 ਕਿਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

 

TAGS

SYL issuePunjab governmentHaryana governmentCentral government Mediationpunjabi news

Trending news

SYL issue
ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ
3d post office
‘ਮਾਂ’ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ Post Office ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋ Invest
Kapurthala AAP leader Firing
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ; 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਧਮਕੀ
hong kong fire
ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 44 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਪਤਾ
Dharmendra Statue
ਆਰਟਿਸਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਿਓਲ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੈਚੂ
Himachal Weather
हिमाचल में आज से बदलेगा मौसम, कई जगहों पर घना कोहरा; अलर्ट जारी
Naveen Arora Murder Case
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਆਰਐਸਐਸ ਆਗੂ ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ
MP Amritpal Singh
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਬਾਹਰ?
Namo Bharat train booking
ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ
Kharar News
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ;5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ,1 ਕਿਲੋ ਆਈਸੀ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਮੇਤ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ