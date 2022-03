केंद्र ने पंजाब से छीना एक और अधिकार..चंडीगढ़ में Notification होगा जारी, Shah का बड़ा ऐलान

चंडीगढ़ : पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज यानी रविवार को बड़ा एलान किया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि संघ सेवा नियम अब पंजाब के बजाए चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर लागू होंगे. उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी.

साथ ही केंद्रीय सेवा नियमों के मुताबिक अब कर्मचारी 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे. महिलाओं को चाइल्डकेयर के लिए 1 साल के बजाय 2 साल की छुट्टी दी गई.

MOH’s decision to impose central govt rules on employees of Chandigarh is in violation of the spirit of Punjab Reorg act and must be reconsidered. This means denial of right of Capital to Punjab for ever. After changes in BBMB, this is another big blow to the rights of Punjab.

