ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਚਲਾਪਤੀ ਰਾਓ ਦਾ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਦਿਹਾਂਤ

Chalapathi Rao death news: ਤੇਲਗੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਚਲਾਪਤੀ ਰਾਓ ਦਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਓ ਨੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀ ਫਿ਼ਲਮ 'ਬੰਗਾਰਾਜੂ' ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਵੀ ਬਾਬੂ ਟਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਭਿਨੇਤਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਡੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖ਼ਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ"

ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਐਨਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਅਕੀਨੇਨੀ ਨਾਗਾਰਜੁਨ, ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਅਤੇ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਅਭਿਨੇਤਾ ਅਤੇ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕਈ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਭਿਨੇਤਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸੈਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾਪਤੀ ਰਾਓ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਯਾਮਾਗੋਲਾ', 'ਯੁਗਾਪੁਰਸ਼ੁਡੂ', 'ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ', 'ਬੋਬੀਲੀ ਪੁਲੀ', 'ਨੀਨੇ ਪੇਲਾਦਾਤਾ', ਅਤੇ 'ਅਲਾਰੀ' ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਦਲੇਰ' ਅਦਾਕਾਰ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਿਛਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬੋਲਡ ਅਦਾਕਾਰ..." ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇਲਗੂ ਅਦਾਕਾਰ ਕੈਕਲਾ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਦਾ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

