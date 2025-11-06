Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2991189
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ

Suspended DIG Harjeet Bhullar Case: ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 03:53 PM IST

Trending Photos

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ

Suspended DIG Harjeet Bhullar Case: ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Harcharan Singh BhullarChandigarh CBI courtpunjabi news

Trending news

Fatehgarh Sahib News
ਪਤਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ; ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Ludhiana Clash
ਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ, 2-3 ਲੋਕ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ
faridkot news
'ਆਪ' ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ; ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ
Kotkapura Accident
ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
gurjit singh aujla
ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ
mandi news
नाबालिग का पीछा करते-करते घर तक पहुंचा अधेड़ व्यक्ति; लोगों ने मुंह काला किया
SBI Gold Research
SBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, Gold ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
amritsar news
ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਸੜ ਕੇ ਹੋਈ ਸੁਆਹ
Raja Warring Threat
ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ
Bihar 1st Phase Voting
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ; 11 ਵਜੇ ਤੱਕ 27.6% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ