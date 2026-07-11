/CTU ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਦਾ ਟਾਇਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਟਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ

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CTU Electric Bus: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (CTU) ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਟਾਇਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ 10 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਟਾਇਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਘਬਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ CTU ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬੱਸ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ CTU ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਟਾਇਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਇਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰੀ।