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CTU ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਦਾ ਟਾਇਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਟਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ

CTU Electric Bus: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ 10 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਟਾਇਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਘਬਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 11, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:26 PM IST
CTU ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਦਾ ਟਾਇਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਟਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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