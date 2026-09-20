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ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 33 ਸਾਲਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਲੀ। ਕਾਰ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 20, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 02:34 PM IST
ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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