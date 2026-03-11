Israel-Iran War ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਵਾਈ, ਕਈ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਪਰਕ

Advertisement
Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 11, 2026, 08:48 PM IST

DRDO Nuclear Medicine: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ DRDO ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਕੌਟ-ਐਡਿਲ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ DRDO ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ੀਅਮ, ਥੈਲਿਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦਵਾਈ Pru-Decorp ਅਤੇ PruDecorp-MG ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਹਿਰੀਨ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

