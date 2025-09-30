Chandigarh News: ਪੁਲਿਸ ਨੇ 35 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਬਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ਟ

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਰੱਗ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਡੀਸੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 36 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 35.38331 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।
Chandigarh News: ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਰੱਗ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਡੀਸੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 36 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 35.38331 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਅਪਰਾਧ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਰੱਗ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 11 ਥਾਣਿਆਂ - ਪੀਐਸ-31, ਪੀਐਸ-ਏਐਨਟੀਐਫ, ਮਲੋਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਪੀਐਸ-49, ਪੀਐਸ-17, ਪੀਐਸ-36, ਪੀਐਸ-ਕ੍ਰਾਈਮ, ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ, ਪੀਐਸ-39 ਅਤੇ ਪੀਐਸ-ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਐਨਵਾਇਰੋਕੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਫੇਜ਼ I, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾੜ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁੱਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ 2.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਦੇ ਪੌਦੇ, 1.00815 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 1.43696 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ, 30.498 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ, 0.03374 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ 0.00646 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸ/ਮੈਥੈਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 36 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਫੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਐਲਕਾਲਾਇਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਸਪੋਸਜ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
