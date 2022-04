ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਤੁਰੰਤ ਕਰੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ, OTP ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ UIDAI ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

mAadhaar ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ (Update Mobile Number in Aadhaar Card) ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ OTP ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ (How to Link Your Number with Aadhaar) ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ

1. ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਆਧਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਓ।

2. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3. ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ 'ਆਧਾਰ ਸੁਧਾਰ ਫਾਰਮ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ।

4. ਹੁਣ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ।

5. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਬੇਨਤੀ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

6. ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਓਟੀਪੀ ਉਸੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ।

7. ਉਸ OTP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

8. ਤੁਸੀਂ UIDAI ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1947 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।