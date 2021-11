ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆਰ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ।

ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਥੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾ ਦਿਲੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ।ਉਥੇ ਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਲੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

On my way to Ludhiana's grain market, met my auto rickshaw brothers. Set amongst them to talk about their work & also enjoyed a cup of tea. Assured to resolve their all genuine demands on priority. Their challans to be annulled & new registration certificates will also be issued. pic.twitter.com/503BabMdcW

— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) November 22, 2021